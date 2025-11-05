Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 di Middelkerke

Tutto pronto per gli Europei di ciclocross 2025. La rassegna continentale si svolgerà l‘8 ed il 9 novembre in Belgio, a Middelkerke, in un circuito tecnico e sabbioso. Sarà un’edizione da record, con ben 25 nazioni rappresentate e 283 atleti che si sfideranno in una due giorni spettacolare. Saranno sei i titoli europei in palio, divisi nelle categorie Junior, Under ed Elite.

L’Italia punta ad essere protagonista in uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario. Non sarà facile confrontarsi con le migliori nazioni europee ma il Bel Paese potrà comunque contare su diverse pedine importanti. Nella gara Elite femminile toccherà a Sara Carasola confrontarsi con le migliori atlete, mentre nella prova maschile i portacolori azzurri saranno Filippo Fontana e Federico Ceolin.

Non va dimenticato il giovane Mattia Agostinacchio che ha già ottenuto importanti risultati. L’italiano, campione del mondo juniores in carica, affronterà per la prima volta una prova Under 23, sperando di confermare la sua veloce crescita. Per gli Europei di ciclocross 2025 il Commissario Tecnico Daniele Pontoni ha da poco ufficializzato i convocati che vestiranno la maglia azzurra.

Si tratta di: AGOSTINACCHIO MATTIA – EF Education – EasyPost, AZZETTI NICOLE – Ale Colnago Team ASD, BIANCHI ELISA – Ale Colnago Team ASD, BORELLO CARLOTTA – Team Cingolani-Specialized, CASASOLA SARA – Crelan-Corendon, CEOLIN FEDERICO – FAS Airport Services Guerciotti, CINGOLANI TOMMASO – Team Cingolani-Specialized, FERRI ELISA – FAS Airport Services Guerciotti, FONTANA FILIPPO – CS Carabinieri – Cicli Olympia, GRIGOLINI FILIPPO – Team Cingolani-Specialized, PELLIZOTTI GIORGIA – FAS Airport Services Guerciotti, PEZZO ROSOLA PATRIK – FAS Airport Services Guerciotti, RIGHETTO NICOLE – FAS Airport Services Guerciotti, VAGLIO WALTER – Cycling Cafè Racing Team, VIEZZI STEFANO – Alpecin-Deceuninck Development Team