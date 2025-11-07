Chi vincerà le ATP Finals? Le quote dei bookmaker: Sinner in pole position, vantaggio siderale sui rivali

Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria alle ATP Finals secondo i bookmakers. Gli allibratori prevedono un’affermazione nitida del tennista italiano in occasione del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo, dove tra l’altro il fuoriclasse altoatesino proverà a chiudere l’anno da numero 1 del mondo (nei fatti deve imporsi da imbattuto e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non vinca più di due partite nella fase a gironi e si fermi massimo in semifinale).

Le quote per le scommesse sono lampanti e il successo dell’attuale numero 1 del mondo è quotato a 1,50 (puntano dieci euro se ne possono vincere quindici). Il distacco nei confronti di Carlos Alcaraz è decisamente marcato secondo gli specialisti e gli algoritmi che si occupano dell’elaborazione: il sigillo dell’attuale numero 2 del ranking ATP è infatti dato a 4,50. Tra l’altro Sinner e Alcaraz potrebbero anche affrontarsi in un’ipotetica semifinale decisiva per lo status di numero 1 al termine dell’anno.

Jannik Sinner è stato inserito nel girone con il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti (il toscano deve vincere il torneo ATP 250 di Atene per qualificarsi). Carlos Alcaraz dovrà invece fronteggiare lo statunitense Taylor Fritz, il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur. Gli altri partecipanti alle ATP Finals sono notevolmente attardati nelle quote per la vittoria secondo i bookmakers.

Si spazia ad esempio dai 12,00 di Fritz ai 16,00 di Djokovic, passando per i 20,00 di Zverev e de Minaur, fino ai 25,00 di Auger-Aliassime e ai 33,00 di Shelton, mentre un Musetti partecipante e vincente è dato a 50,00. Di seguito il quadro dettagliato delle quote sul vincitore delle ATP Finals, che si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre.

QUOTE VINCITORE ATP FINALS 2025

Jannik Sinner: 1,50.

Carlos Alcaraz: 4,50.

Taylor Fritz: 12,00.

Novak Djokovic: 16,00.

Alexander Zverev: 20,00.

Alex de Minaur: 20,00.

Felix Auger-Aliassime (se partecipa): 25,00.

Ben Shelton: 33,00

Lorenzo Musetti (se partecipa): 50,00.