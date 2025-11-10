Chi tra Sinner e Musetti giocherà martedì? Rebus calendario alle ATP Finals

Il dilemma resta, e presumibilmente ci vorrà qualche ora perché se ne materializzi una conclusione certa: quale sarà l’ordine di gioco delle prossime giornate delle ATP Finals? O, per meglio dire: quale girone scenderà in campo martedì e giovedì e quale mercoledì e venerdì?

Un fatto è praticamente certo: dopo questo sdoppiamento dei gironi causato dalle presenze di Djokovic (che poi ha rinunciato) e Musetti ad Atene, tutto tornerà alla normalità. Un momento già visto nel 2013, quando però la causa dei sommovimenti fu Parigi-Bercy che al tempo era ancora più a ridosso delle Finals (l’ATP si decise a intervenire solo dopo immense pressioni).

Sebbene ancora non si conosca l’ordine di gioco del martedì e del mercoledì, o meglio sia possibile immaginare solo quello del doppio (che non ha di questi problemi: Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno di nuovo domani e questo è sicuro), c’è stata ieri una dichiarazione, se non compromettente, quantomeno dubbia di Alexander Zverev dopo che il tedesco ha vinto con Ben Shelton. Il numero 3 del mondo ha espressamente dichiarato di avere “due giorni di riposo”. Salvo poi affermare che pensava fosse già uscito l’ordine di gioco, mostrandosi sorpreso.

Due, e non uno. Dunque il girone di Musetti, intitolato a Jimmy Connors, al martedì, e quello di Sinner, intitolato a Bjorn Borg, al mercoledì? Forse. Ma sarà possibile scoprirlo forse solo dopo Musetti-Fritz, che completerà il primo dei due suddetti raggruppamenti.