Tennis
Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals? Niente Alcaraz nel girone, i rivali in base alle fasce
Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza delle ATP Finals 2025 con l’obiettivo di bissare il titolo ottenuto nella passata edizione del ‘Torneo dei Grandi Maestri’ e sperare così di chiudere la stagione in vetta al ranking per il secondo anno di seguito. Per difendere la prima posizione in classifica mondiale dovrà però monitorare anche il percorso di Carlos Alcaraz nel torneo, perché potrebbe anche non bastare vincere le Finals da imbattuto per andare in vacanza da numero 1 al mondo.
Innanzitutto il fuoriclasse altoatesino dovrà concentrarsi sulla fase a gironi in programma a partire da domenica 9 novembre, con il sorteggio previsto giovedì 6 novembre (alle ore 12.00) che stabilirà la composizione dei due raggruppamenti. L’unica certezza di Sinner è quella di evitare Alcaraz nel round robin, visto che il n.1 ed il n.2 del seeding verranno collocati in due gruppi diversi.
Per il resto il 24enne altoatesino potrebbe incrociare subito chiunque degli altri sei protagonisti del Master, anche se ovviamente con la limitazione di un solo tennista per ciascuna fascia. Jannik troverà infatti nel girone uno tra il tedesco Alexander Zverev (n.3) ed il serbo Novak Djokovic (n.4), con quest’ultimo che sembra essere intenzionato a partecipare alle Finals dopo l’ATP 250 di questa settimana ad Atene in base alle ultime dichiarazioni del presidente federale Angelo Binaghi.
Dalla terza fascia Sinner pescherà sicuramente un giocatore statunitense, con Ben Shelton numero 5 e Taylor Fritz numero 6 del seeding, mentre in quarta fascia c’è l’australiano Alex de Minaur (n.7) insieme a chi si qualificherà da n.8 tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’azzurro Lorenzo Musetti, costretto ad arrivare fino in fondo nei prossimi giorni ad Atene per superare il nordamericano nella volata finale per Torino.