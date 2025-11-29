Charles Leclerc amareggiato: “Un incubo fin dalla FP1, rischio di uscire di pista a ogni curva”

Tanta frustrazione e poca voglia di parlare. È questo il mood di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota monegasco della Ferrari è nuovamente messo a dura prova, dovendo cercare soluzioni in pista su una macchina che di positivo non ha proprio nulla.

E così, il decimo posto nel time-attack odierno, rischiando l’impossibile e rendendosi protagonista di un testacoda pauroso, descrive quanto è accaduto sul tracciato di Lusail. “La vettura ieri era molto puntata sull’anteriore e oggi molto meno. Abbiamo cercato di stravolgere l’assetto, ma nei fatti rischio a ogni curva di andare fuori dalla pista. Le abbiamo tentate tutte, ma non c’è verso di avvicinarsi agli altri, che probabilmente hanno fatto uno step in avanti rispetto a ieri”, ha raccontato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

“Sono molto dispiaciuto, ovviamente il feeling non è grandioso con questa macchina, ma ho sempre la motivazione massima per provare a cambiare le cose. Certo, domani con le due soste obbligate, sarà dura inventarsi qualcosa e non posso essere ottimista“, ha ammesso Charles.

A Canal+, il pilota del Principato ha aggiunto: “È stato un incubo sin dalle FP1. Non so cosa dire, è un dato di fatto e siamo in grande difficoltà. Facciamo fatica a capire il motivo perché abbiamo provato diverse direzioni di set-up, ma la macchina è semplicemente lenta. È così“.