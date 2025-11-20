Charaabi e Gemini seconde nella World Boxing Cup in India

L’Italia ha conquistato due secondi posti in occasione della tappa della World Boxing Cup, competizione internazionale che è andata in scena a Greater Noida (India). Sirine Charaabi e Melissa Gemini sono salite sul podio, rispettivamente tra le 54 kg e le 75 kg, dopo essere state sconfitte nelle finali andate in scena nella giornata odierna in terra asiatica.

Sirine Charaabi, fresca di medaglia di bronzo ai Mondiali di Liverpool (unica azzurra ad essersi messa al collo un alloro nella rassegna iridata), è stata battuta dalla padrona di casa Preeti con verdetto unanime (5-0), dopo aver prevalso in semifinale contro la polacca Rogalinska (4-1).

Melissa Gemini, che aveva invece perso il suo secondo match disputato ai Mondiali, ha debuttato direttamente nell’atto conclusivo ed è stata sconfitta dall’australiana Emma-Sue Greentree, bronzo iridato in carica, con verdetto unanime (5-0).