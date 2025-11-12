Carlos Alcaraz su Sinner: “La rivalità è solo professionale, è fantastico allenarsi insieme”

Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2025 di Torino. Lo spagnolo, reduce dalle due vittorie su De Minaur e Fritz, affronterà domani Lorenzo Musetti nell’ultimo match del girone dedicato a Jimmy Connors. Il murciano non è ancora matematicamente qualificato alle semifinali e con una vittoria sull’italiano, lo spagnolo potrà finire la stagione da numero uno del mondo.

In attesa del prossimo match, Alcaraz ha rilasciato una breve intervista alla CNN, nella quale ha anche descritto il suo rapporto con Sinner: “L’ho già detto quest’estate, lo vedo più di mia madre. Non mi stanco mai. È un bene e un male, per entrambi, ma siamo entrambi molto felici di vederci. Quando ci alleniamo insieme, quando siamo insieme nello spogliatoio, è fantastico. È naturale per noi conoscerci meglio ogni volta; parliamo di famiglia, della vita, di cose personali”.

Sulla rivalità tra i due: “Credo che la parola ‘rivalità’ resti un termine strettamente legato alla sfera professionale. In campo, cerchiamo di individuare i punti deboli dell’altro, ma poi, quando ci salutiamo a rete e usciamo dal campo, siamo persone completamente diverse. A volte ci dimentichiamo di questa rivalità e siamo solo persone”.

L’anno vissuto dallo spagnolo: “È stato senza dubbio il mio anno migliore. In termini di livello, costanza… Ho visto una grande crescita in me stesso, nella comprensione di certe situazioni, nel capire cosa devo fare e nel sapere di cosa ho bisogno in campo”.