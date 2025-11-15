Carlos Alcaraz: “Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Sinner? Almeno 3-4 persone tiferanno per me…”

La super sfida andrà in scena domani. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto nella seconda semifinale delle ATP Finals 2025 il canadese Felix Auger-Aliassime e per la prima volta disputerà l’atto conclusivo del Master di fine anno. Dall’altra parte della rete ci sarà Jannik Sinner, in un confronto che tra i due prosegue e monopolizza il tennis.

Una partita straordinaria quella disputata da Carlitos, che ha letteralmente annichilito il nordamericano, non in grado di mettere mai davvero in difficoltà l’iberico. Il 6-2 6-4 sta anche un po’ stretto allo spagnolo, per quanto si è visto sul campo dell’Inalpi Arena di Torino.

“Sono molto contento della mia prestazione. Sono riuscito sempre a prendere la palla presto e ad anticipare, togliendo il tempo al mio avversario. La finale contro Sinner? “Ci saranno almeno 3-4 persone che tiferanno per me… Scherzo, la partita con Jannik sarà davvero complicata, gioca davvero alla grande su questa superficie“, ha sottolineato il murciano.

“Sono felice di giocare un’altra grande partita contro di lui. Devo concentrarmi per mettere in campo il miglior tennis. Il mio obiettivo è batterlo, non sarà facile“, ha concluso il n.1 del mondo.