Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis! C’é un infortunio muscolare

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis!! A poche ore dall’inizio della Final Eight di Bologna arriva la notizia del forfait del numero uno del mondo. Come riportato da Angel Garcia, giornalista spagnolo di Cope inviato a Bologna, Alcaraz ha deciso, insieme al suo team, di non correre rischi ulteriori e di non prendere parte ai quarti di finale della Spagna contro la Cechia.

Lo spagnolo aveva accusato un problema fisico già nel corso delle Nitto ATP Finals, richiedendo anche alcuni trattamenti medici durante la finale contro Jannik Sinner. Una volta arrivato a Bologna Alcaraz si è sottoposto a degli accertamenti in cui è stato riscontrato un edema muscolare al bicipite femorale destro, che ha da subito messo a forte rischio la sua presenza per i quarti di finale di giovedì.

Dopo alcune ore di riflessione Alcaraz ha scelto di non correre rischi e di terminare in anticipo la sua stagione salutando il sogno di alzare l’Insalatiera. La decisione dello spagnolo è frutto del desiderio di non giocare sull’infortunio, evitando di aggravare la situazione e di compromettere anche l’inizio della stagione 2026.

Non è però ancora arrivata comunicazione ufficiale dalla Spagna o dallo stesso Alcaraz, ma si tratta di un’indiscrezione di Angel Garcia che se dovesse essere confermata sarebbe un duro colpo per la Spagna. In assenza del numero 1 del mondo, la spedizione capitanata da David Ferrer conterebbe su Jaume Munar, Pedro Martinez, Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers.