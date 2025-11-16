Carlos Alcaraz: “Affrontare Sinner indoor è una delle sfide più complesse nel mondo del tennis”

Carlos Alcaraz conferma i progressi effettuati quest’anno a livello indoor e raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto alle ATP Finals, dopo aver sconfitto nettamente in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-2 6-4. Si materializza dunque la finale dei sogni alla Inalpi Arena di Torino, tra lo spagnolo n.1 al mondo ed il padrone di casa italiano n.2 del ranking Jannik Sinner.

“Sentivo di poter fare tutto in campo. Non importava se giocavo dritto lungolinea, palla corta o rovescio lungolinea, sentivo che tutto sarebbe andato bene. Credo che questa fiducia mi abbia aiutato per tutta la partita, spingendolo al limite e costringendolo a fare qualcosa di diverso. Sono felice di aver continuato fino alla fine a giocare un tennis così eccezionale“, ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria su Auger-Aliassime.

Sull’ennesima finale con Sinner: “È fantastico affrontare di nuovo Jannik, ma anche se ci fosse stato qualcun altro al suo posto non mi sarebbe dispiaciuto, a dire il vero. Visto che sarà lui l’avversario, cercherò di affrontare la partita in modo diverso. Dovrò avere più concentrazione e so che dovrò mettere in pratica il mio piano A se voglio batterlo e vincere il torneo. Penso che entrambi porteremo il nostro livello al massimo, il che è fantastico per i tifosi e il pubblico“.

I due dominatori del circuito (che hanno monopolizzato le ultime tre finali Slam consecutive) si erano allenati insieme sul campo torinese alla vigilia del torneo: “E Jannik ha vinto un set 6-3. Ma in un match ufficiale le sensazioni sono sempre diverse. Di certo affrontarlo indoor è una delle sfide più complesse nel mondo del tennis. Il favorito? È lui“.