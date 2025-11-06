Canottaggio beach sprint, Ficarra e Cesarini/Ceccarino approdano agli ottavi ai Mondiali

Si aprono a Manavgat, in Turchia, i Mondiali 2025 del canottaggio beach sprint, manifestazione con gare della categoria senior e degli under 19: l’Italia al termine dei time trial approda agli ottavi di finale nelle specialità olimpiche del singolo senior maschile con Giovanni Ficarra e del doppio senior misto con Federica Cesarini e Federico Ceccarino.

CATEGORIA SENIOR

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) si classifica quinto sui 37 iscritti con il crono di 2.35.59, a 4.66 dal miglior tempo del tedesco Moritz Wolff, ed approda direttamente agli ottavi di sabato. Precedono l’azzurro anche lo statunitense Christopher Bak, secondo a 0.37, il neozelandese Finlay Hamill, terzo a 0.72, e lo spagnolo Ander Martin, quarto a 3.71.

Nel doppio senior misto Federica Cesarini e Federico Ceccarino chiudono quinti su 32 imbarcazioni con il tempo di 2.24.94, a 3.46 dai lituani Jancionis e Kazlauskaite, e passano agli ottavi di sabato. Piazza d’onore per il Portogallo, secondo in 2.22.09, davanti alla Spagna, terza in 2.22.65, ed alla Germania, quarta in 2.23.90.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel quattro di coppia senior misto Maria Elena Zerboni, Ilaria Bavazzano, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Giovanni Ficarra al timone, incappano in un contatto con la prima boa e chiudono così all’ottavo posto in 2.19.48,a 7.35 dalla Spagna, che passa direttamente ai quarti assieme agli Stati Uniti, secondi in 2.12.76. L’Italia, invece, sabato disputerà i ripescaggi.

CATEGORIA UNDER 19

Nel singolo under 19 femminile Maria Lanciano (LNI Barletta) termina al sesto posto in 3.02.62 ed accede direttamente agli ottavi di domani, chiudendo a 7.00 dalla Francia, prima, che precede Germania, seconda a 2.92, Egitto, terzo in 3.69, Cechia, quarta a 4.57, e Svizzera, quinta a 5.60.

Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) chiude quarto su 32 iscritti, ed approda agli ottavi di domani con il crono di 2.38.35, a 8.20 dallo spagnolo Ignacio Ramon-Borja Garcia, primo, davanti al tedesco Felix Krones, secondo a 4.43, ed al britannico Sol Chamberlain-Hyde, terzo a 5.18.

Nel doppio under 19 misto Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion) siglano il decimo crono in 2.40.10 e mancano l’accesso diretto agli ottavi, così domani dovranno affrontare il secondo time trial.

Nel doppio under 19 femminile Barbara Cilli (LNI Barletta) e Maja Antoni (CC Saturnia) terminano quinte in 2.55.28, precedute da Germania, prima in 2.47.34 Spagna, seconda a 0.23, Gran Bretagna, terza a 3.94 ed Egitto, quarto a 7.42, e staccano il pass per i quarti di finale di domani.

Nel doppio under 19 maschile Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo) ed Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) mettono a referto il quarto tempo in 2.31.57 e sono battuti soltanto da Germania, prima in 2.24.63, Spagna, seconda a 4.63, ed Egitto, terzo a 6.65, approdando così ai quarti di domani.