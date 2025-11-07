Canottaggio beach sprint, due bronzi per l’Italia con i doppi ai Mondiali U19

L’Italia conquista due medaglie di bronzo a Manavgat, in Turchia, nella prima giornata di finali dei Mondiali U19 2025 di canottaggio beach: salgono sul gradino più basso del podio il doppio femminile di Barbara Cilli e Maja Antoni ed il doppio maschile di Stefan Domenic Magazzù ed Andrea Sciavicco Fasano, mentre si qualificano per i quarti di finale di domani nel singolo femminile Maria Lanciano e nel singolo maschile Lucio Fugazzotto, infine escono di scena negli ottavi di finale nel doppio misto Silvia Messina e Pasquale Tamborrino.

Nel doppio under 19 femminile Barbara Cilli (LNI Barletta) e Maja Antoni (CC Saturnia) nei quarti di finale battono l’Egitto di Rimas Ahmed ed Alia Ali, chiudendo in 2:43.38, con in margine di 7.41 sulle rivali, ma in semifinale vengono eliminate dalla Germania di Selma Lotte Ritter e Mia Tetiwa, vittoriose in 2:52.53, con 11.73 sulle azzurrine. Nella finale per il terzo posto l’Italia supera la Gran Bretagna di Emma Nicholson e Lucy Whiteley, spuntandola in 2:57.06, con 1.10 sulle avversarie, e conquista la medaglia di bronzo, mentre in finale la Germania vince il titolo in 2:45.56, con la Spagna d’argento in 2:50.84.

Nel doppio under 19 maschile Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo) ed Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) nei quarti di finale superano l’Ucraina di Svietozar Burian e Matvii Stepenko vincendo in 2:24.45, con 5.74 di vantaggio, ma in semifinale vengono sconfitti dalla Germania di Julius Schueller e Julius Bluemel, che si impongono in 2:24.16, rifilando 13.72 agli azzurrini. Nella finale per il bronzo l’Italia batte la Turchia, padrona di casa, di Ahmet Ofluoglu ed Oguz Kekec, spuntandola in 2:28.61, con 8.94 di vantaggio sugli anatolici, e sale sul gradino più basso del podio, mentre in finale la Germania è oro in 2:23.36, superando la Gran Bretagna, d’argento in 2:30.71.

Nel doppio under 19 misto Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion) nel secondo time trial si classificano secondi in 2:44.16, a 1.25 dalla Francia ed approdano agli ottavi di finale, dove vengono però eliminati dall’Austria di Nikolas Roidmayer e Caroline Schwendinger, che la spunta in 2:29.82, battendo gli azzurrini per 10.76.

Nel singolo under 19 femminile Maria Lanciano (LNI Barletta) negli ottavi di finale supera la lettone Sabine Kazmere imponendosi in 2:49.58, con un vantaggio di 12.48 sull’avversaria, ed approda ai quarti di finale di domani, dove sfiderà l’Austria.

Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) si impone sul lituano Majus Gabriunas negli ottavi di finale con il crono di 2:35.07 ed un margine di 6.24 sul rivale diretto e domani nei quarti di finale affronterà l’Austria.