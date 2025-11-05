Cambio alle WTA Finals: Madison Keys dà forfait

La terza giornata delle WTA Finals 2025 di Riad inizia con un ritiro. È infatti di pochi minuti fa la notizia del forfait dal torneo di Madison Keys, che sarebbe dovuta scendere in campo nel primo singolare in programma contro Elena Rybakina. A causa di un problema fisico, probabilmente un virus, l’americana ha così dovuto salutare in anticipo le sue Finals, saltando l’ultimo match, che non le avrebbe comunque consentito di raggiungere le semifinali.

La numero 7 del mondo, dopo aver nettamente perso la partita di esordio contro la Swiatek, ha giocato un match di altissimo livello contro la connazionale Anisimova, uscendo sconfitta per 4-6 6-3 6-2. Al termine dell’incontro, proprio per evitare la diffusione del virus, la Keys non ha stretto la mano dell’avversaria, scatenando l’ipotesi di un gesto polemico.

Le condizioni della statunitense erano perciò chiare già subito dopo il match perso, e la notizia di oggi non fa che confermare quello che in molti pensavano. Al suo posto sarebbe dovuta subentrare la giovane Mirra Andreeva ma la russa ha rifiutato perché non al meglio. Keys sarà quindi sostituita nel match odierno da Ekaterina Alexandrova, che affronterà la kazaka Elena Rybakina.