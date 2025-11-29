Cambia la griglia di partenza della Sprint a Lusail: Hamilton, Stroll, Gasly e Colapinto partono dalla pit-lane

Arrivano parecchie novità da Lusail. Alle ore 15.00, infatti, scatterà la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma lo schieramento di partenza che conoscevamo subirà diverse modifiche.

Ben 4 piloti, infatti, hanno deciso di rinunciare alla propria casella della griglia di partenza e di prendere il via dalla pit-lane. Stiamo parlando di Lance Stroll (Aston Martin) che era sedicesimo, Lewis Hamilton (Ferrari) diciottesimo, quindi l’ultima fila di Pierre Gasly (Alpine) e Franco Colapinto (Alpine). In questo modo l’unico a giovarsene sarà Liam Lawson che, dalla 17a posizione conquistata ieri, avanzerà di un gradino e andrà a chiudere l’ottava fila.

Nel caso del pilota della scuderia di Maranello la decisione è stata presa per un motivo ben preciso. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha deciso di cambiare il bilanciamento della propria vettura, l’ala posteriore e modificato set-up e sospensioni. Nella Sprint Qualifying di ieri, dopotutto, si era visto immediatamente come la sua SF-25 fosse quasi inguidabile nonostante avesse optato per un carico aerodinamico superiore a quello del compagno di team.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il nuovo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta odierna.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP QATAR F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren (SQ3)

2 George Russell Mercedes (SQ3)

3 Lando Norris McLaren (SQ3)

4 Fernando Alonso Aston Martin (SQ3)

5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ3)

6 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)

7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)

8 Carlos Sainz Williams (SQ3)

9 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)

10 Alexander Albon Williams (SQ3)

11 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ2)

12 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ2)

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ2)

15 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ2)

16 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)

17 Lance Stroll Aston Martin (SQ1)* dalla pitlane

18 Lewis Hamilton Ferrari (SQ1)* dalla pitlane

19 Pierre Gasly Alpine (SQ1)* dalla pitlane

20 Franco Colapinto Alpine (SQ1)* dalla pitlane