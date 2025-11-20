Tennis
Calendario United Cup 2026: definiti gli orari dai gironi alla finale
La United Cup 2026 di tennis si terrà in Australia, tra Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) da venerdì 2 a domenica 11 gennaio: fase a gironi da venerdì 2 a mercoledì 7, fase ad eliminazione diretta da mercoledì 7 domenica 11. I quarti di finale saranno spalmati tra il 7 ed il 9 gennaio, poi a Sydney si giocheranno le semifinali sabato 10 e la finale domenica 11.
L’Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà alla RAC Arena di Perth la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 e la Francia martedì 6 gennaio alle ore 3.00, mentre i quarti di finale previsti in quella città si giocheranno entrambi mercoledì 7 gennaio.
Le 18 squadre sono divise in sei gironi da 3 e passeranno ai quarti le prime classificate e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F): in ogni caso nei quarti la miglior seconda non potrà affrontare una squadra già sfidata nella fase a gironi.
CALENDARIO UNITED CUP 2026
2 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Spagna-Argentina
2 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Grecia-Giappone
3 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Belgio-Cina
3 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Francia-Svizzera
3 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Norvegia
3 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Argentina
4 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Paesi Bassi
4 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Giappone
4 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Cina
4 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Svizzera
5 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Cechia-Norvegia
5 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Spagna
5 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Polonia
5 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Grecia
6 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Belgio
6 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Francia
6 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Cechia
7 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Polonia-Paesi Bassi
7 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 1: vincitrice Gruppo A-miglior seconda
7 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 2: vincitrice Gruppo C-vincitrice Gruppo E
8 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 3: vincitrice Gruppo B-miglior seconda
9 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 4: vincitrice Gruppo D-vincitrice Gruppo F
10 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 1: vincitrice Quarto di finale 2-vincitrice Quarto di finale 3
10 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 2: vincitrice Quarto di finale 1-vincitrice Quarto di finale 4
11 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Finale: vincitrice Semifinale 1-vincitrice Semifinale 2