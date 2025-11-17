Calendario sport invernali: orari settimana 17-23 novembre, dove vederli in tv e streaming. C’è il bob a Cortina!

Diventa sempre più ricco il piatto degli sport invernali: nel prossimo fine settimana crescerà notevolmente il numero delle gare in programma, con l’inizio della stagione del circuito maggiore del salto con gli sci, dello skeleton, del bob e dello sci freestyle.

Proseguiranno, inoltre, le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino (a cui si affiancherà la Coppa Europa), e per lo speed skating, mentre entrerà nel vivo il pattinaggio artistico con il Finlandia Trophy, che definirà l’elenco dei partecipanti alle Finali di Nagoya (4-7 dicembre).

Continuerà il World Tour di short track, infine avranno inizio gli Europei di curling, sia per gli uomini che per le donne, con le prime sfide del round robin: sabato 22 e domenica 23, infatti, sia gli azzurri che le azzurre giocheranno i primi tre incontri della prima fase.

CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 17-23 NOVEMBRE

SCI ALPINO

Ven. 21/11/25 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin) – ore 09.00 e 12.00

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – SL maschile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, Rai 2, Rai Sport ed Eurosport

Dom. 23/11/25 – Coppa del Mondo – SL femminile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, Rai 2, Rai Sport ed Eurosport

Dom. 23/11/25 – Coppa Europa – SL maschile Storklinten (Sve) – ore 09.30 e 12.00

SALTO CON GLI SCI

Ven. 21/11/25 – Coppa del Mondo – Mixed team HS140 Lillehammer (Nor) – ore 1600, Eurosport

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00, Eurosport

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.00, Eurosport

Dom. 23/11/25 – Coppa del Mondo – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00, Eurosport

Dom. 23/11/25 – Coppa del Mondo – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 17.45, Eurosport

FREESTYLE

Ven. 21/11/25 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Stubai (Aut) – ore 09.40 e 12.15

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – SS maschile e femminile Stubai (Aut) – ore 11.05 discovery+

SKELETON

Ven. 21/11/25 – Coppa del Mondo – Gara maschile Cortina (Ita) – ore 09.00, Rai Sport e YouTube IBSF Sliding

Ven. 21/11/25 – Coppa del Mondo – Gara femminile Cortina (Ita) – ore 13.00, Rai Sport e YouTube IBSF Sliding

Ven. 21/11/25 – Coppa del Mondo – Gara mista a squadre Cortina (Ita) – 18.00, Rai Sport e YouTube IBSF Sliding

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – Bob a due maschile Cortina (Ita) – ore 13.00, YouTube IBSF Sliding

Sab. 22/11/25 – Coppa del Mondo – Monobob femminile Cortina (Ita) – ore 09.00, YouTube IBSF Sliding

Dom. 23/11/25 – Coppa del Mondo – Bob a quattro Cortina (Ita) – ore 13.30, YouTube IBSF Sliding

Dom. 23/11/25 – Coppa del Mondo – Bob a due femminile Cortina (Ita) – ore 09.30, YouTube IBSF Sliding

SHORT TRACK

20 Nov – 23 Nov ISU Short Track World Tour #3 Gdansk / POL – YouTube Skating ISU, discovery+

SPEED SKATING

21 Nov – 23 Nov ISU Speed Skating World Cup #2 Calgary / CAN – YouTube Skating ISU, discovery+

PATTINAGGIO ARTISTICO

21 Nov – 23 Nov ISU Figure Skating Grand Prix Finlandia Trophy 2025 Helsinki / FIN – Eurosport

CURLING

22–29 novembre Europei Lohja, Finlandia – Recast TV

22 novembre: 8.00 Italia-Lituania femminile, 13.30 Italia-Norvegia maschile, 18.30 Italia-Svizzera femminile

23 novembre 8.00 Italia-Austria maschile, 13.00 Italia-Norvegia femminile, 18.00 Italia-Cechia maschile