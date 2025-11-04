Calendario Mondiali tiro a segno 2025: programma, orari, tv, streaming

Riparte da Il Cairo, in Egitto sede dei Mondiali 2025, la stagione internazionale del tiro a segno: la rassegna iridata sarà il momento principale dell’annata agonistica ed andrà a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma si snoderà da sabato 8 a venerdì 14 novembre.

L’Italia sarà rappresentata da 17 tiratori: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro.

La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali delle dieci specialità olimpiche verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo della rassegna iridata di tiro a segno 2025.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Sabato 8 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 1a parte

10.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 2a parte

10.15 Qualificazioni pistola automatica 25m maschile 1a parte

12.15 Qualificazioni carabina 10m maschile 1a parte

12.30 Finale carabina 10m femminile

14.15 Qualificazioni carabina 10m maschile 2a parte

16.30 Finale carabina 10m maschile

Domenica 9 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 10m mista 1a parte

08.45 Qualificazioni pistola automatica 25m maschile 2a parte

09.30 Qualificazioni carabina 10m mista 2a parte

11.00 Finale carabina 10m mista

14.30 Finale pistola automatica 25m maschile

Lunedì 10 novembre

08.15 Qualificazioni pistola 10m femminile 1a parte

08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 1a parte

10.15 Qualificazioni pistola 10m femminile 2a parte

10.30 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 2a parte

12.15 Qualificazioni pistola 10m maschile 1a parte

12.30 Finale pistola 10m femminile

14.15 Qualificazioni pistola 10m maschile 2a parte

16.30 Finale pistola 10m maschile

Martedì 11 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 2a fase

10.45 Qualificazioni pistola 10m mista 1a parte

10.45 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 1a fase 1a parte

11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile

12.00 Qualificazioni pistola 10m mista 2a parte

13.00 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 1a fase 2a parte

13.30 Finale pistola 10m mista

Mercoledì 12 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile 2a fase

11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile

Giovedì 13 novembre

08.00 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione, 1a parte)

09.30 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione, 2a parte)

Venerdì 14 novembre

08.00 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Celere, 1a parte)

09.15 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Celere, 2a parte)

12.00 Finale pistola sportiva 25m femminile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube ISSF ed Olympic Channel per le finali delle specialità olimpiche.

Diretta Live testuale: OA Sport per le specialità olimpiche.