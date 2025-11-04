Calendario Mondiali sport olimpici 2025: gli ultimi eventi da seguire tra novembre e dicembre

Nei mesi di novembre e dicembre sono in programma diverse rassegne iridate di specialità che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si inizia oggi, martedì 4 novembre, con il via dei Mondiali di BMX freestyle a Riad (Arabia Saudita), mentre da giovedì a domenica si terranno le rassegne di trampolino elastico a Pamplona (Spagna) e di canottaggio beach sprint a Manavgat (Turchia).

Altre medaglie verranno assegnate nelle prossime settimane: da sabato 8 a venerdì 14 novembre, poi, spazio alle specialità olimpiche del tiro a segno, che assegneranno le medaglie a Il Cairo, in Egitto, mentre dal 14 al 23 novembre sarà la volta del beach volley ad Adelaide (Australia).

A cavallo tra novembre e dicembre, infine, spazio per altre due rassegne iridate: dal 26 al 14 si terranno i Mondiali di pallamano femminile, infine da domenica 30 novembre a domenica 7 dicembre toccherà al tennistavolo a squadre miste (formalmente Coppa del Mondo, ma assimilabile ai Mondiali).

MONDIALI SPECIALITA’ OLIMPICHE FINO A FINE 2025

4-8 novembre, Ciclismo – BMX freestyle a Riad (Arabia Saudita)

6-9 novembre, Ginnastica – Trampolino elastico a Pamplona (Spagna)

6-9 novembre, Canottaggio – Beach sprint a Manavgat (Turchia)

8-14 novembre, Tiro a segno a Il Cairo (Egitto)

14-23 novembre, Beach volley ad Adelaide (Australia)

26 novembre-14 dicembre, Pallamano femminile (Sedi varie)

30 novembre-7 dicembre, Tennistavolo a squadre miste a Chengdu (Cina)