Calendario Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari dai gironi alla finale, accoppiamenti, tv, streaming

Alla PhilSports Arena di Manila, nelle Filippine, da venerdì 21 novembre a domenica 7 dicembre, si disputeranno i Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile: nella prima fase a gironi l’Italia sarà inserita nel Gruppo D ed incontrerà, nell’ordine, Panama, Brasile ed Iran.

Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno alla seconda fase ad eliminazione diretta: nei quarti di finale il girone dell’Italia incrocerà le squadre provenienti dal Gruppo C, formato da Portogallo, Tanzania, Giappone e Nuova Zelanda.

La diretta tv dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile sarà fruibile per i match con l’Italia su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming per i match con l’Italia sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale per i match con l’Italia sarà godibile su OA Sport.

MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025

COMPOSIZIONE GIRONI

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina.

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada.

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda.

GRUPPO D: Brasile, Iran, Italia, Panama.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025

Fase a gironi

Venerdì 21 novembre

Marocco-Argentina, ore 11.00

Filippine-Polonia, ore 13.30

Sabato 22 novembre

Colombia-Canada, ore 10.00

Spagna-Thailandia, ore 12.30

Domenica 23 novembre

Giappone-Nuova Zelanda, ore 05.00

Portogallo-Tanzania, ore 07.30

Italia-Panama, ore 10.00 – Diretta Rai Sport HD

Brasile-Iran, ore 12.30

Lunedì 24 novembre

Argentina-Polonia, ore 11.00

Filippine-Marocco, ore 13.30

Martedì 25 novembre

Canada-Thailandia, ore 11.00

Spagna-Colombia, ore 13.30

Mercoledì 26 novembre

Nuova Zelanda-Tanzania, ore 06.00

Portogallo-Giappone, ore 08.30

Panama-Iran, ore 11.00

Brasile-Italia, ore 13.30 – Diretta Rai Sport HD

Giovedì 27 novembre

Polonia-Marocco, ore 11.00

Argentina-Filippine, ore 13.30

Venerdì 28 novembre

Thailandia-Colombia, ore 11.00

Canada-Spagna, ore 13.30

Sabato 29 novembre

Tanzania-Giappone, ore 05.00

Nuova Zelanda-Portogallo, ore 07.30

Iran-Italia, ore 10.00 – Diretta Rai Sport HD

Panama-Brasile, ore 12.30

Quarti di finale

Lunedì 1° dicembre

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, ore 11.00

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, ore 13.30

Martedì 2 dicembre

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, ore 11.00

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, ore 13.30

Semifinali

Venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11.00

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali

Domenica 7 dicembre

3° posto Perdente SF1-Perdente SF2, ore 10.00

1° posto Vincente SF1-Vincente SF2, ore 12.30

