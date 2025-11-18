Curling
Calendario Europei curling 2025: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei 2025 di curling si disputeranno a Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. Sarà il ghiaccio della località nordica a ospitare la rassegna continentale di questa disciplina, pronta a vivere il suo primo grande evento stagionale e antipasto dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Alla competizione parteciperanno dieci Nazionali per sesso, che si affronteranno tra loro in modalità round-robin (girone tutti contro tutti, ogni formazione affronta le altre una volta per un totale di nove partite a testa). Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza). Le peggiori due squadre retrocederanno in Serie B
L’Italia si presenta con un’ambiziosa squadra maschile e con un’agguerrita squadra femminile: entrambi i quartetti hanno importanti velleità di podio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di curling. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, tutti gli incontri dell’Italia potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti).
CALENDARIO EUROPEI CURLING 2025
MASCHILE
Sabato 22 novembre
Ore 13.30 Prima giornata: Italia-Norvegia, Germania-Scozia, Svizzera-Svezia, Cechia-Austria, Polonia-Danimarca
Domenica 23 novembre
Ore 08.00 Seconda giornata: Italia-Australia, Scozia, Cechia, Polonia-Norvegia, Danimarca-Svezia, Germania-Svizzera
Ore 18.00 Terza giornata: Italia-Cechia, Svezia-Germania, Norvegia-Danimarca, Svizzera-Polonia, Scozia-Austria
Lunedì 24 novembre
Ore 11.00 Quarta giornata: Italia-Germania, Austria-Polonia, Svizzera-Cechia, Danimarca-Scozia, Svezia-Norvegia
Ore 19.00 Quinta giornata: Italia-Polonia, Svizzera-Scozia, Norvegia-Austria, Germania-Danimarca, Cechia-Svezia
Martedì 25 novembre
Ore 13.00 Sesta giornata: Italia-Danimarca, Polonia-Svezia, Scozia-Norvegia, Cechia-Germania, Austria-Svizzera
Mercoledì 26 novembre
Ore 08.00 Settima giornata: Italia-Svezia, Germania-Austria, Danimarca-Svizzera, Polonia-Scozia, Norvegia-Cechia
Ore 18.00 Ottava giornata: Italia-Svizzera, Cechia-Polonia, Austria-Danimarca, Norvegia-Germania, Svezia-Scozia
Giovedì 27 novembre
Ore 13.00 Nona giornata: Italia-Scozia, Cechia-Danimarca, Austria-Svezia, Germania-Polonia, Svizzera-Norvegia
Venerdì 28 novembre
Ore 08.00 Semifinali
Ore 18.00 Finale per il bronzo
Sabato 29 novembre
Ore 14.00 Finale per l’oro
FEMMINILE
Sabato 22 novembre
Ore 08.00 Prima giornata: Italia-Lituania, Cechia-Danimarca, Svizzera-Svezia, Scozia-Turchia, Norvegia-Germania
Ore 18.30 Seconda giornata: Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Danimarca-Turchia, Norvegia-Cechia, Germania-Lituania
Domenica 23 novembre
Ore 13.00 Terza giornata: Italia-Norvegia, Lituania-Svizzera, Cechia-Germania, Danimarca-Scozia, Svezia-Turchia
Lunedì 24 novembre
Ore 07.00 Quarta giornata: Italia-Scozia, Turchia-Norvegia, Germania-Svezia, Lituania-Cechia, Danimarca-Svizzera
Ore 15.00 Quinta giornata: Italia-Svezia, Norvegia-Danimarca, Cechia-Turchia, Svizzera-Germania, Scozia-Lituania
Martedì 25 novembre
Ore 08.00 Sesta giornata: Italia-Turchia, Norvegia-Lituania, Svezia-Cechia, Scozia-Svizzera, Germania-Danimarca
Ore 18.00 Settima giornata: Italia-Germania, Svizzera-Turchia, Lituania-Danimarca, Norvegia-Svezia, Cechia-Scozia
Mercoledì 26 novembre
Ore 13.00 Ottava giornata: Italia-Danimarca, Scozia-Norvegia, Turchia-Germania, Cechia-Svizzera, Lituania-Svizzera
Giovedì 27 novembre
Ore 08.00 Nona giornata: Italia-Cechia, Scozia-Germania, Turchia-Lituania, Svizzera-Norvegia, Svezia-Danimarca
Ore 18.00 Semifinali
Venerdì 28 novembre
Ore 13.00 Finale per il bronzo
Sabato 29 novembre
Ore 09.00 Finale per l’oro
PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: palinsesto da comunicare.
Diretta streaming: tutte le partite su The Curling Channel.
Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.