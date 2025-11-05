Calendario Europei ciclocross 2025: orari, programma, tv, streaming

Manca sempre meno agli Europei di ciclocross 2025. La rassegna continentale verrà quest’anno disputata in Belgio, a Middelkerke e sarà uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione. La kermesse sarà una delle più partecipate nella storia della disciplina, con ben 283 atleti provenienti da 25 nazioni che si sfideranno nelle prove sul circuito tecnico e sabbioso.

Saranno sei i titoli messi in palio, assegnati nelle due giornate dell’8 e del 9 novembre. Si comincia sabato 8 alle ore 11 con la prova Junior Donne, seguita alle ore 13 da quella Under 23 Uomini. Chiuderà il day-1 l’attesa prova Elite Donne, dove sarà impegnata, contro le atlete più forti del continente, anche l’italiana Sara Carasola.

La domenica belga propone invece alle ore 11 la prova Junior Uomini, seguita alle ore 13 da quella Under 23 Donne. Chiuderà la spettacolare due giorni la gara Elite Uomini, con l’attenzione che sarà posta sul belga Thibau Nys, campione europeo in carica. Potrebbe essere una questione tutta belga per l’oro, visto che uno dei rivali di Nys potrebbe essere il suo connazionale Michael Vanthourenhout. In casa Italia presenti Filippo Fontana e Federico Ceolin.

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2025

Sabato 8 novembre

Ore 11.00 Prova Junior Donne

Ore 13.00 Prova Under 23 Uomini

Ore 15.00 Prova Elite Donne

Domenica 9 novembre

Ore 11.00 Prova Junior Uomini

Ore 13.00 Prova Under 23 Donne

Ore 15.00 Prova Elite Uomini

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLOCROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro sui canali Rai

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport