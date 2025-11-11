Calendario Coppa del Mondo speed skating Salt Lake City 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 14 al 16 novembre sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City, negli Stati Uniti, andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sono 17 (sette donne e dieci uomini) nel complesso i pattinatori azzurri scelti per la trasferta oltreoceano che aprirà il percorso di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026.

Il processo di selezione dell’Italia per i primi due appuntamenti del circuito maggiore ha avuto come momento clou l’Invitational Race andata in scena sul ghiaccio tedesco di Inzell dal 24 al 26 ottobre, con Arianna Fontana che non ha potuto partecipare causa infortunio al flessore dell’anca destra (rimediato a Calgary in una gara di short track) venendo dunque esclusa dal roster tricolore della pista lunga per la tournée nordamericana.

Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, ma l’Italia avrà a disposizione anche altre carte importanti in diverse specialità tra cui Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini nella mass start oltre al team pursuit maschile.

La prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating andrà in scena dal 14 al 16 novembre sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City (USA). La copertura streaming sarà garantita sul canale Youtube Skating ISU e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING SALT LAKE CITY 2025

Sabato 15 novembre (orari italiani)

00.00 3000 metri donne, 5000 metri uomini, 1000 metri donne, 1000 metri uomini Division A

Orario da stabilire 3000 metri donne, 5000 metri uomini, 1000 metri donne, 1000 metri uomini Division B

20.30 500 metri donne, 500 metri uomini, 1500 metri donne, 1500 metri uomini Division A

Orario da stabilire 1500 metri donne, 1500 metri uomini Division B

Domenica 16 novembre (orari italiani)

21.00 Team Pursuit donne, Team Pursuit uomini, 500 metri donne, 500 metri uomini, Mass Start Women, Mass Start Men Division A

Orario da stabilire Team Pursuit donne, Team Pursuit uomini, 500 metri donne, 500 metri uomini, Mass Start donne, Mass Start uomini Division B

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING SALT LAKE CITY 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta testuale: OA Sport