Calendario Coppa del Mondo speed skating 2025-2026: il programma di tutte le tappe

Tra poco si parte. La Coppa del Mondo di speed skating è ormai alle porte, in una stagione molto particolare e importante, che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 la destinazione finale. Cinque gli appuntamenti del massimo circuito internazionale, funzionali alla qualificazione a Cinque Cerchi.

Si comincerà dal 13 al 16 novembre a Salt Lake City (USA), sull’anello di ghiaccio velocissimo dello Stato dello Utah. Negli States ci potrebbero essere tempi di un certo spessore, tali da iniziare col botto l’annata. A seguire, lo stesso discorso potrebbe replicarsi a Calgary (Canada) dal 21 al 23 novembre e in casa Italia, visti i precedenti, si vorranno dare dei segnali importanti in questo senso.

Dal 5 al 7 dicembre andrà in scena la prima tappa europea e sarà una grande Classica. Si gareggerà ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, uno dei luoghi più iconici per questa disciplina. Sulla Thialf lo show non mancherà di certo e i maestri olandesi vorranno mettersi in mostra per lanciare il guanto di sfida in vista dei Giochi.

Gli ultimi due appuntamenti della stagione del massimo circuito in Europa saranno ad Hamar (Norvegia) dal 12 al 14 dicembre e l’anno venturo, dal 23 al 25 gennaio, a Inzell (Germania). Impegni che precederanno le Olimpiadi in Italia, dove la compagine tricolore vorrà emozionare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2025-2025

1. 13-16 novembre a Salt Lake City (USA)

2. 21-23 novembre a Calgary (Canada)

3. 5-7 dicembre a Heerenveen (Paesi Bassi)

4. 12-14 dicembre a Hamar (Norvegia)

5. 23-25 gennaio a Inzell (Germania)