Calendario Coppa del Mondo bob 2025-2026: il programma di tutte le tappe

Siamo giunti, ufficialmente, al momento di alzare il sipario sulla Coppa del Mondo di bob 2025-2026. La nuova edizione vedrà un calendario riveduto e corretto per due motivi. In primo luogo nel mese di febbraio tutta la concentrazione sarà sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, quindi le tappe saranno solamente 7 con la rinuncia di Konigssee che si concentrerà sulle riparazioni della pista gravemente danneggiata dalle inondazioni di luglio 2021.

L’assegnazione della Sfera di Cristallo si deciderà, quindi, già a metà gennaio. Il via ufficiale della nuova stagione arriverà già nel corso del fine settimana in arrivo. Si tratterà di una tappa dal peso specifico notevole, dato che si disputerà proprio sul budello (intitolato ad Eugenio Monti) dove si gareggerà sotto i Cinque Cerchi. Stiamo parlando, infatti, della tappa di Cortina d’Ampezzo (22-23 novembre). Il secondo appuntamento sarà già nel weekend successivo e si terrà a Igls (Austria) il 29-30 novembre.

Dopo un weekend di riposo, quindi si tornerà in azione il 13-14 dicembre in quel di Lillehammer (Norvegia), un’altra pista olimpica, prima dell’ultimo evento pre-natalizio in quel di Sigulda (Lettonia) il 20-21 dicembre. Dopo i festeggiamenti di Capodanno si ripartirà con le tre tappe conclusive. Il 3-4 gennaio sarà la volta di Winterberg (Germania), quindi il 10-11 gennaio si passerà a St.Moritz (Svizzera) con valenza anche di Campionato Europeo, prima del gran finale di Altenberg (Germania) del 17-18 gennaio.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BOB 2025-2026

1) 22-23 novembre, Cortina d’Ampezzo

2) 29-30 novembre, Igls-Innsbruck (Austria)

3) 13-14 dicembre, Lillehammer (Norvegia)

4) 20-21 dicembre, Sigulda (Lettonia)

5) 3-4 gennaio, Winterberg (Germania)

6) 10-11 gennaio, Sankt Moritz (Svizzera)* valevole anche come Campionato Europeo

7) 17-18 gennaio, Altenberg (Germania)

15-22 febbraio, Giochi Olimpici di Milano Cortina