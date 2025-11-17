Calendario Coppa Davis 2025: orari Finals Bologna, incroci dai quarti alla finale, dove vederla in tv

Archiviata trionfalmente la settimana dedicata alle ATP Finals, l’attenzione del tennis mondiale resta in Italia e si sposta da Torino a Bologna, sede della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, in programma da martedì 18 a domenica 23 novembre.

Il calendario della manifestazione prevede che i quarti di finale vadano in scena da martedì 18 a giovedì 20 (due tie proprio nell’ultima giornata), mentre le semifinali si disputino venerdì 21 e sabato 22, ed infine che la finale sia in programma domenica 23.

L’Italia inizierà il proprio cammino nei quarti di finale contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, poi giocherà l’eventuale semifinale venerdì 21 alle ore 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio, infine l’eventuale finale sarà in programma domenica 23 alle ore 15.00.

La diretta tv della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai Play, infine la diretta live testuale della rassegna sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre ore, 16:00: Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre, ore 16:00: Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre, ore 10:00: Spagna vs Cechia

Giovedì 20 novembre, non prima delle ore 17:00: Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre, ore 16:00: Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre, ore 12:00: Spagna/Cechia vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23, novembre ore 15:00

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.