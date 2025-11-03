Calendario ATP Finals 2025: gli orari dai gironi alla finale, dove vederle in tv e streaming

Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 9 a domenica 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si chiuderà sabato 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.

A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio.

Occorre attendere, invece, per conoscere il destino di Lorenzo Musetti, in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare: l’azzurro dovrà vincere l’ATP 250 di Atene per qualificarsi alle Finals, altrimenti lo slot andrà al canadese Felix Auger-Aliassime.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Lunedì 10 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Martedì 11 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Mercoledì 12 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Giovedì 13 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Venerdì 14 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Doppio

Non prima delle 14.30

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Domenica 16 novembre – Finali

Dalle ore 15.00

Doppio

Non prima delle 18.00

Singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.