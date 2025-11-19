Calcio, Roma a caccia della prima vittoria in Champions League: sfida contro l’OH Leuven fondamentale

Appuntamento fissato alle ore 21:00 di domani. La Roma affronterà al Den Dreef l’OH Leuven nel quarto impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Finora, il percorso delle giallorosse nella massima rassegna continentale è stato negativo: tre sconfitte contro Vålerenga, Barcellona e Real Madrid. Sarà necessario invertire il trend.

Giova ricordare che le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La formazione di Luca Rossettini, dunque, dovrà sbloccarsi per sperare di rientrare nel gruppo dal 5° al 12° posto citato. All’orizzonte ci saranno due impegni in trasferta e uno in casa: quello di domani sul rettangolo verde belga, la sfida sul campo del Chelsea e il confronto col St. Poelten al Tre Fontane. L’OH ha avuto il seguente ruolino di marcia: successo contro il Twenter; pareggio contro il Paris FC; sconfitta contro il Barcellona.

Le giallorosse, dunque, dovranno mettere in mostra quella solidità che in campionato si è notata, visto il primato con 15 punti (5 vittorie e 1 sconfitta), avendo vinto l’ultima partita contro la Lazio (1-0). Un derby tanto chiacchierato per quanto è accaduto col padre di Giulia Dragoni, una delle giocatrici della Roma, che ha insultato il tecnico Rossettini per un impiego poco corretto e rispettoso della figlia.