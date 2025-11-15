Calcio, poker della Spagna contro la Georgia e virtualmente ai Mondiali. Belgio frenato dal Kazakistan

Tante partite nella serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Fari puntati sulla Spagna che affrontava la Georgia a Tbilisi per staccare virtualmente il biglietto per la rassegna iridata. Missione compiuta per gli uomini di De La Fuente, visto il poker servito ai georgiani. Una doppietta di Oyarzabal, Zubimenti e Ferran Torres hanno posto le loro firme. Iberici a punteggio pieno e praticamente qualificati.

Turchia a segno 2-0 contro la Bulgaria, grazie alla marcatura di Calhanoglu e all’autogol di Cernev. Formazione allenata da Vincenzo Montella seconda a -3 dagli spagnoli e con una differenza reti molto sfavorevole. Le Furie Rosse hanno un +14 di margine e questo li rende inattaccabili nel confronto di Siviglia del 18 novembre.

Nel Gruppo J c’è stato il successo esterno del Galles contro Liechtenstein e il pari 1-1 del Belgio contro il Kazakistan in trasferta. Una partita sofferta per i Diavoli Rossi, in svantaggio per la rete di Satpayev al 9′. Vanaken al 48′ ha pareggiato. Kazaki in 10′ dal 79′ per l’espulsione di Chesnokov. I belgi guidano le fila con 2 punti di margine sulla Macedonia del Nord e i gallesi. Pass per i Mondiali quindi non ancora ottenuto.

Nel Gruppo H l’Austria ha espugnato il campo di Cipro con Arnautovic protagonista nel 2-0, mentre la Bosnia ha sconfitto 3-1 la Romania. Austriaci al comando con 18 punti e +2 sui bosniaci. Queste due squadre si contenderanno il primato. Nel Gruppo B quattro gol della Svizzera contro la Svezia (4-1). A Ginevra Embolo, Xhaka, Ndoye e Manzambi hanno deciso il confronto. Inutile la realizzazione di Nygren. Ko interno a Lubiana per la Slovenia contro il Kosovo (0-2). Elvetici in testa con tre lunghezze di margine sui kosovari.

Nel Gruppo C Danimarca fermata in casa dalla Bielorussia (2-2) e Grecia vittoriosa 3-2 al Pireo contro la Scozia. Danesi, quindi, in testa con un punto di margine sugli scozzesi.