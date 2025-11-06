Calcio, l’Italia travolge la Bolivia e infila la seconda vittoria ai Mondiali U17: Inacio sugli scudi

L’Italia ha sconfitto la Bolivia con un rotondo 4-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di calcio. Dopo aver sconfitto il Qatar per 1-0, la nostra Nazionale ha prevalso in maniera più nitida contro la compagine sudamericana e si è così issata in solitaria in testa alla classifica del gruppo A con sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Sudafrica (3) e i padroni di casa (0).

Gli azzurri hanno nei fatti meritato la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove incomincerà la lunga fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo, in programma ad Al Rayyan il prossimo 24 novembre. I ragazzi del CT Daniele Franceschini, che stanno mantenendo inviolata la propria rete in questa rassegna iridata, torneranno in campo domenica 9 novembre per fronteggiare il Sudafrica nell’ultimo incontro del gruppo A.

La partita odierna è stata indirizzata nella parte conclusiva del primo tempo, quando Samuele Inacio si è scatenato nel giro di quattro minuti: al 34′ ha imbeccato Simone Lontani, che si è inventato un bel tiro dalla distanza per il vantaggio; al 38′ ha ricevuto palla da Andrea Luongo, si è accentrato e ha firmato il raddoppio con un bel destro a giro sul secondo palo. Al 54′ è ancora Inacio a scatenarsi in campo aperto, apre per Destiny Elimoghale e quest’ultimo supera Govea con un bel tocco socco.

Negli ultimi venti minuti c’è stato spazio per due rigori: Inacio ha sbagliato al 70′ dopo il fallo di Mena su Benit Borasio, all’85mo Alessandro Longoni ha intuito il tiro di Maraude e ha parato il penalty concesso per il fallo di Federico Steffannoni su Camacho. In pieno recupero Pandolfi ha calato il poker.