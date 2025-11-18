Calcio, l’Italia batte col brivido l’Uzbekistan e vola ai quarti del Mondiale U17!

L’Italia rischia di complicarsi la vita ma alla fine viene fuori alla distanza e batte come da pronostico l’Uzbekistan negli ottavi dei Mondiali Under 17 di calcio maschile in Qatar. Gli Azzurrini si sono imposti per 3-2 sul campo 8 dell’Aspire Zone di Doha, centrando il quinto successo consecutivo nel torneo e raggiungendo i quarti di finale della rassegna iridata.

Al prossimo turno la squadra guidata dal CT Massimiliano Favo sfiderà il Burkina Faso, con la concreta possibilità di mettere nel mirino le semifinali. Ricordiamo che il miglior piazzamento di sempre dell’Italia in un Mondiale U17 è il quarto posto ottenuto nel lontano 1987, che rappresenta anche l’unica edizione in cui la selezione tricolore giovanile si è spinta oltre i quarti di finale.

Gli Azzurrini hanno avuto il merito di sbloccare la sfida odierna già al 19′ con Thomas Campaniello, arrivando all’intervallo in vantaggio 1-0 per poi venire ripresi però al 56′ dal gol di Amirkhon Muradov. Lo spauracchio dei rigori era sempre più vicino, ma l’Italia ha trovato la forza di reagire volando nel giro di pochi minuti sul 3-1 grazie alla seconda rete di Campaniello (al 68′) e al sigillo di Dauda Iddrisa (70′).

Nelle battute conclusive la partita si è incattivita e l’Uzbekistan è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione al 90′ di Asilbek Aliev, trovando comunque in pieno recupero il gol con Azizbek Erimbetov per fissare lo score sul 3-2 al termine di un ottimo cammino nel torneo.