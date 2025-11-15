Calcio
Calcio, l’Italia approda agli ottavi dei Mondiali U17: Cechia battuta 2-0 nella ripresa
L’Italia, che aveva chiuso al comando il Girone A nella prima fase, fatica nei sedicesimi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio, ma piega la Cechia, una delle 8 migliori terze ad aver passato il turno, battuta con il punteggio di 2-0 all’Aspire Zone di Al Rayyan, in Qatar, ed affronterà negli ottavi di finale la vincente di Croazia-Uzbekistan.
Nonostante il differente tasso tecnico mostrato nella prima fase, la Cechia imbriglia bene l’Italia nella prima frazione, con gli azzurrini che non riescono ad essere incisivi in zona offensiva come nei match della prima fase nei primi 45′, che si chiudono a reti inviolate.
Nella ripresa si scuote l’Italia: al 51′ Arena si fa trovare pronto sul rimpallo successivo alla conclusione di Luongo ed insacca da posizione comodissima. Gli azzurrini continuano a spingere e chiudono la gara al 78′, quando, Maccaroni, appena entrato, vince un contrasto nell’area avversaria e trafigge il portiere ceco per il gol del definitivo 2-0.