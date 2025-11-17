Calcio
La Germania stravince lo scontro diretto con la Slovacchia e vola ai Mondiali. Fa festa anche l’Olanda
Va in archivio un’altra serata di verdetti in giro per l’Europa nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Quest’oggi sono andate in scena le ultime partite di tre gironi, che hanno promosso altre due squadre direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo in attesa di avere un quadro più completo al termine delle sfide in programma domani.
Nessun problema a Lipsia per la Germania, che vince addirittura 6-0 lo scontro diretto decisivo con la Slovacchia e ottiene il primo posto nel gruppo A grazie ai cinque successi di fila registrati dopo il clamoroso passo falso iniziale in quel di Bratislava. I tedeschi volano dunque al Mondiale, mentre gli slovacchi guidati dal CT italiano Francesco Calzona dovranno affrontare gli spareggi.
Festa grande ad Amsterdam per l’Olanda, che si aggiudica il pass iridato battendo la Lituania 4-0 e blindando il primo posto nel girone G davanti alla Polonia, costretta ad accontentarsi della seconda posizione (valevole per l’accesso ai playoff) nonostante il faticoso successo esterno contro Malta per 3-2. Ininfluenti gli altri risultati odierni in ottica qualificazione al Mondiale.
RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI (EUROPA) OGGI
Girone A
Germania-Slovacchia 6-0
Irlanda del Nord-Lussemburgo 1-0
Girone G
Olanda-Lituania 4-0
Malta-Polonia 2-3
Girone L
Montenegro-Croazia 2-3
Cechia-Gibilterra 6-0