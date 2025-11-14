Calcio, la Croazia stacca il pass per i Mondiali 2026! Qualificazione ad un passo per Paesi Bassi e Germania

Salgono a trenta le squadre qualificate ai Mondiali 2026 di calcio: all’elenco si aggiunge la Croazia, che certifica il primato nel Girone L battendo le Isole Far Oer per 3-1. Nello stesso raggruppamento la sconfitta dei nordici promuove ai play-off, con un turno d’anticipo, la Cechia, oggi a riposo, infine il Montenegro passa a Gibilterra per 1-2.

Manca soltanto l’aritmetica per i Paesi Bassi, che nel Girone G pareggiano nello scontro diretto in Polonia per 1-1 e conservano sui rivali tre punti di margine ed un vantaggio di tredici gol nella differenza reti ad un solo turno dal termine. I polacchi hanno la certezza di disputare quantomeno i play-off, essendo irraggiungibili per la Finlandia, peraltro oggi sconfitta in casa da Malta per 0-1.

Avrà due risultati su tre a disposizione nell’ultimo incontro, invece, la Germania, che nel Girone A passa per 0-2 in Lussemburgo e mantiene una miglior differenza reti, a parità di punti, rispetto alla Slovacchia, che piega soltanto per 1-0 l’Irlanda del Nord, ed ora dovrà vincere in casa dei tedeschi per andare ai Mondiali senza passare per i play-off.

QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Risultati venerdì 14 novembre

Girone A

Lussemburgo (0)-Germania (12) 0-2

Slovacchia (12)-Irlanda del Nord (6) 1-0

Girone G

Finlandia (10)-Malta (5) 0-1

Polonia (14)-Paesi Bassi (17) 1-1

Riposa: Lituania (3)

Girone L

Croazia (19)-Isole Far Oer (12) 3-1

Gibilterra (0)-Montenegro (9) 1-2

Riposa: Cechia (13)