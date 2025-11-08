Calcio
Calcio, il Pisa stende la Cremonese nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A
Nell’anticipo dell’11ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Pisa batte all’Arena Garibaldi la Cremonese per 1-0: decisiva la rete al 75′ di Touré. I toscani centrano la prima vittoria stagionale e salgono a quota 9 in classifica ed agganciano (con una partita in più giocata) al 14° posto Cagliari e Lecce, mentre i lombardi restano fermi con 14 punti in solitaria in decima posizione.
Nel primo tempo Semper dice di no alla conclusione al volo di Vazquez e nella ripresa si ripete in un paio di circostanze su Vardy. Allo scoccare dell’ora di gioco, invece, il Pisa viene salvato dalla traversa, colta di sinistro da Vazquez, poi i padroni di casa si fanno vedere con Nzola.
Il solito Semper riesce a sventare l’incornata di Baschirotto, ma al 75′ è il Pisa a passare in vantaggio, grazie al colpo di testa di Touré, che sfrutta al meglio l’assist vincente di Tramoni. Nel finale Nzola sfiora il palo, ma il Pisa vince comunque per 1-0.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 11a giornata
Venerdì 7 novembre
PISA-CREMONESE 1-0
Sabato 8 novembre
COMO-CAGLIARI 15.00
LECCE-H.VERONA 15.00
JUVENTUS-TORINO 18.00
PARMA-MILAN 20.45
Domenica 9 novembre
ATALANTA-SASSUOLO 12.30
BOLOGNA-NAPOLI 15.00
GENOA-FIORENTINA 15.00
ROMA-UDINESE 18.00
INTER-LAZIO 20.45
Classifica dopo 11 giornate
NAPOLI 22
INTER 21
MILAN 21
ROMA 21
BOLOGNA 18
JUVENTUS 18
COMO 17
LAZIO 15
UDINESE 15
CREMONESE* 14
ATALANTA 13
SASSUOLO 13
TORINO 13
CAGLIARI 9
LECCE 9
PISA* 9
PARMA 7
GENOA 6
H.VERONA 5
FIORENTINA 4
* = una partita in più