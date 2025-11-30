Calcio, il Napoli batte la Roma nel big match di Serie A. Vince anche l’Inter, classifica cortissima

Pochi gol ma grandi emozioni nelle quattro partite andate in scena oggi e valevoli per la tredicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. In attesa del posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese, quest’oggi c’era grande attesa per il big match dell’Olimpico che a conti fatti ha ricompattato ulteriormente la classifica in vetta al campionato.

Il Napoli di Antonio Conte ha infatti bloccato la marcia trionfale della Roma, conquistando una pesante vittoria esterna per 1-0 grazie al gol di David Neres nel primo tempo e agganciando il Milan a quota 28 punti. I giallorossi incassano invece la terza sconfitta casalinga della stagione in Serie A e subiscono il sorpasso dei partenopei, restando fermi a 27 punti insieme all’Inter.

I vice-campioni d’Europa in carica hanno infatti rialzato la testa dopo la delusione europea infrasettimanale di Madrid imponendosi per 2-0 a Pisa con la doppietta di Lautaro Martinez, riavvicinandosi a -1 dalla testa del campionato. Segnali di ripresa per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che mette fine ad una sequenza di tre ko consecutivi battendo la Fiorentina 2-0 con le reti di Kossounou e Lookman.

La Viola continua dunque la sua crisi, rimandando l’appuntamento con il primo successo in campionato e restando in fondo alla classifica con un distacco adesso di 5 punti dalla zona salvezza. Da segnalare infine proprio nella lotta per evitare la retrocessione il fondamentale 2-1 interno del Lecce sul Torino.