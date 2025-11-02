Calcio, il Milan vince lo scontro diretto con la Roma. Vittoria all’ultimo respiro dell’Inter a Verona

Lotta scudetto più aperta che mai dopo le cinque partite domenicali valevoli per la decima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il mezzo passo falso di ieri del Napoli, bloccato sullo 0-0 in casa dal Como, aveva dato una grande occasione a tutte le altre pretendenti al titolo e a conti fatti sono state le milaniste ad approfittarne più di chiunque altro.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto infatti la Roma a San Siro nel big match più atteso del weekend, tornando al successo dopo due pareggi consecutivi ed imponendosi per 1-0 grazie al gol di Pavlovic nel primo tempo e alla parata di Maignan sul rigore di Dybala all’82’. I rossoneri agganciano così i giallorossi a quota 21 punti in classifica, portandosi a -1 dal Napoli capolista.

Il gruppo di testa a quota 21 comprende anche l’Inter di Cristian Chivu, venuta fuori con una vittoria a dir poco rocambolesca dalla complicata trasferta di Verona grazie all’autogol decisivo di Frese al 92′ che ha fissato il risultato sul 2-1 in favore dei nerazzurri contro un ottimo Hellas, ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale in Serie A ed in piena zona retrocessione.

Da segnalare in ottica qualificazione alle coppe europee anche il 3-1 del Bologna (ora quinto insieme alla Juventus con 18 punti) in trasferta nel derby emiliano contro il Parma con la doppietta di Castro e la rete finale di Miranda dopo che i ducali sono rimasti in dieci già al 35′ per l’espulsione di Ordonez sul punteggio di 1-1. Pareggio 2-2 tra Torino e Pisa, mentre la Fiorentina non esce dal tunnel e perde anche in casa contro il Lecce per 1-0 (gol di Berisha al 23′) restando nella zona rossa della classifica con soli 4 punti all’attivo.