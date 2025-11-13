Calcio, Gennaro Gattuso: “Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna”

Il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai 1 HD al termine del match vinto in Moldavia per 0-2, dicendosi amareggiato per i cori contro gli azzurri e criticando il regolamento delle qualificazioni, per il quale non bastano 6 vittorie consecutive per andare ai Mondiali.

L’analisi del CT azzurro: “Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi, mettere 11 giocatori nuovi dal 1′ non è facile. Oggi pensavo che potevamo pure perderla, invece complimenti per quanto fatto“.

Ci sono stati dei cori contro gli azzurri: “Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta e sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti“.

Non bastano 6 vittorie consecutive, centrate per la prima volta nella storia delle qualificazioni dall’Italia: “Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel ’94 c’erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene“.