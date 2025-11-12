Calcio, Gennaro Gattuso: “Di facile non c’è nulla. Ci sarà più di un cambio”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match degli azzurri in casa della Moldavia, a Chisinau, nel penultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il tecnico invita tutti a non sottovalutare gli avversari: “Di facile non c’è nulla, ricordiamoci la partita con loro a Reggio Emilia quattro mesi fa. Tanti hanno in testa la sconfitta per 11-1 con la Norvegia, ma loro non sono quelli e domani non sarà una passeggiata. Servirà grande impegno da parte di tutti, ma i giocatori in questi giorni di raduno hanno dimostrato professionalità, senso di appartenenza e la voglia, e di questo devo ringraziarli“.

Sulla formazione per il match di domani: “Ci sarà più di un cambio, ma niente paura, perché ho fiducia di tutti. Scamacca e Raspadori partiranno dall’inizio, starà poi a noi capire quando non ne hanno più. Il treno è partito, sta andando e credo che possiamo continuare a crescere. Comunque la mia testa è sulla partita di domani, non vado oltre“.