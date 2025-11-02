Calcio femminile, Roma a punteggio pieno dopo 4 turni in Serie A. Vincono Juventus e Fiorentina

Calato il sipario sul quarto turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Grandi attese per i tre match odierni, che hanno definito la situazione in classifica generale. Nel Lunch Match, allo stadio “Tre Fontane” si sono affrontate Roma e Inter.

La compagine allenata da Luca Rossettini ha fatto valere il fattore campo e si è imposta con un perentorio 3-0. Le marcature portano la firma di Marta Pandini al 4′, Giulia Dragoni al 67′ e Manuela Giugliano al 90+4′. Un incontro in cui le capitoline si sono confermate superiori, dando seguito all’ottimo inizio di campionato. Roma, infatti, in fuga e a punteggio pieno (12 punti), mentre la Beneamata rimane a 5 punti (ottava posizione).

Approfittano dello scivolone delle nerazzurre la Juventus e la Fiorentina. Allo stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, le campionesse d’Italia hanno sconfitto 2-1 la Ternana Women. Protagonista della sfida Martina Cambiaghi, autrice di una doppietta al 45+1′ e all’89’. Entrambe le realizzazioni sono stati ricontrollate dalla VAR. Il gol del momentaneo pareggio delle ospiti era stato griffato da Stephanie Breitner al 49′.

La Vecchia Signora sala a quota 7 punti, raggiungendo il Napoli e procedendo alla stessa velocità della Viola. Le gigliate hanno espugnato lo stadio Enzo Ricci, battendo il Sassuolo 1-0 grazie alla marcatura di Madelen Janogy al 45+2′.