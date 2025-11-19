Calcio femminile, pari pirotecnico tra Juventus e Lione in Champions League: biancone rimontate da 3-0

Partita incredibile al “Pozzo-La Marmora” di Biella, teatro del quarto incontro della Juventus nella Champions League di calcio femminile. La Vecchia Signora ha sfiorato l’impresa contro il Lione Women, compagine reduce da tre vittorie in serie in questa prima parte della fase a girone unico e tra le più forti del Vecchio Continente. Si pensi alle 8 Champions in bacheca e alle nove affermazioni consecutive quando ha affrontato la fase menzionata.

La squadra di Max Canzi si è trovata nella condizione di prevalere, andando avanti di tre gol al termine del primo tempo: Chiara Beccari al 12′, Michela Cambiaghi al 27′ e Tatiana Pinto al 37′. La reazione dell’OL è arrivata nel secondo tempo con le marcature di Tabitha Chawinga al 60′, Marie-Antoinette Katoto al 79′ e di Wendie Renard su rigore al 90′. Compagine juventina, dunque, che sale a quota 7 punti in classifica, mentre il Lione svetta con 10.

PRIMO TEMPO – Canzi punta su un 4-5-1: Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Vangsgaard, Godo, Brighton Pinto, Beccari; Cambiaghi. Jonathan Giraldez risponde con 4-3-3: Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Durmornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. Prima chance per le bianconere al 4′: Stolen Godo ruba palla in mezzo al campo, serve Beccari che a sua volta crossa al centro con il destro. Il pallone è forte, e anche un po’ lungo, Pinto ci arriva ma non riesce a indirizzare verso la porta. Risponde poco il dopo il Lione con Chawinga che colpisce di testa, ma la sua conclusione viene murata da Kullberg. Al 12′ sblocca la Juve: Tatiana Pinto allarga per Beccari che entra in area e poi con un tiro-cross scavalca il portiere avversario sul secondo palo. Reazione della compagine francese: prima è Diani a trovare la conclusione, ma Vangsgaard mura sulla linea; l’azione prosegue ed Hegerberg colpisce il montante. Bianconere micidiali in contropiede e al raddoppio al 27′: Beccari vede l’inserimento di Pinto in area, la centrocampista bianconera serve di prima Cambiaghi che da due passi tocca e fa 2-0. Al 34′ Heaps ci prova direttamente su punizione e la sua conclusione non trova di pochissimo la porta. Al 37′ c’è il tris bianconero: altra ripartenza e sempre Beccari a far partire l’azione offensiva, l’esterna trova un filtrante bellissimo per Pinto che, di destro, firma il 3-0. Al 43′ Vangsgaard prova la conclusione e il suo tiro termina di poco fuori. Prima frazione pazzesca per la Vecchia Signora.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa cambio per la Juventus (dentro Thomas per Cambiaghi) e doppia sostituzione tra le fila del Lione: in campo Shrader e Sombath, escono Yohannes e Torciane. Pressing offensivo delle ospiti che porta al gol al 60′: Hegerberg imbuca per Chawinga, Kullberg non riesce a chiudere, e l’esterna francese accorcia le distanze. Un minuto dopo conclusione pericolosa di Pinto. Al 63′ altri due cambi per il club transalpino: fuori Chawinga e Hegerberg, dentro Brand e Katoto. 2′ dopo Thomas arriva sul cross di Carbonell, ma tutta sola sbaglia e non trova la porta, mancando clamorosamente il quarto gol. Le ospiti spingono sul pedale dell’acceleratore, Peyraud-Mangnin fa gli straordinari e al 67′ viene salvata dalla traversa sul tiro di Shrader. Al 71′ doppio cambio della Juve: dentro Girelli e Lenzini, fuori Kullberg e Beccari. Al 79′ arriva il secondo gol del Lione: Bacha trova un cross preciso per Katoto che di testa supera Peyraud-Magnin. Il Lione attacca a pieno regime: all’86’ Renard di testa sfiora il pareggio e al 90′ c’è il rigore per un fallo di mano di Salvai in area. Proprio Renard realizza dal dischetto. Termina così sul 3-3 questa pirotecnica partita.