Calcio femminile, non ingrana la Roma in Champions. Con l’Oud-Heverlee Leuven finisce 1-1

Non ingrana la Roma nella UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile. La squadra italiana è stata fermata sull’1-1 nel campo dell’Oud-Heverlee Leuven in occasione del match valido per la quarta giornata del girone unico, andando molto vicina dal salutare la competizione continentale.

Buono l’inizio della formazione giallorossa, più attenta e pericolosa in fase di costruzione ma spesso e volentieri imprecisa nel momento decisivo. La dimostrazione è al minuto numero 13′, quando Kuhl sbaglia un goal già fatto dopo essere stata messa con facilità davanti alla porta. Poi, sei minuti dopo, le capitoline scacciano i fantasmi con Viens, autrice di un destro mortifero capitalizzato a seguito di un’azione perfetta scaturita da una splendida combinazione in tandem tra Corelli e la numero 7 stessa. La canadese appena 120 secondi dopo si ritroverà ad avere l’occasione del raddoppio, fallendo però il suo tentativo. Ingolfato invece il gioco delle avversarie, complice anche un reparto difensivo in grande spolvero.

La musica cambia nel secondo tempo, con le padrone di casa più arrembanti e pericolose in particolar modo con Conijnenberg, la quale sfiora il pareggio al 56′ ed al 66′. Al 68′ poi l’arbitro segnala un contatto irregolare molto discusso in area, concedendo dunque un calcio di rigore alla squadra belga. Dagli undici metri, la già citata Conijnenberg non sbaglia, firmando al 70′ la rete del pari. L’inerzia passa tutta dalla parte del Leuven che, infatti, al 74′ rischia di andare in vantaggio, complice una traversa colpita da Hermans.

La Roma, dopo un attimo di smarrimento (per via soprattutto del grande nervosismo scaturito dall’assegnazione discussa del rigore), reagisce, si riversa in avanti, colleziona calci d’angolo, senza però trovare la porta. Finisce così, con un solo punto strappato dalla Lupa. E a dicembre arriva il Chelsea.