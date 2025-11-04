Calcio femminile, l’Italia ritrova Svezia e Danimarca nel girone di qualificazione per i Mondiali 2027

L’Italia ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel percorso di qualificazione per la fase finale dei prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio del 2027. Le Azzurre sono state sorteggiate in un girone (formato round robin andata e ritorno da febbraio a giugno del 2026) con Svezia, Danimarca e Serbia che metterà in palio un singolo pass per la Coppa del Mondo.

“C’è adrenalina e grande energia, non vediamo l’ora di iniziare. Svezia e Danimarca sono molto forti e le consociamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato, ma hanno valori e giocatrici importanti. Sarà un girone complicato, c’è grande voglia di intraprendere il cammino verso il Brasile“, il commento del CT italiano Andrea Soncin.

La Nazionale ritrova dunque le due selezioni scandinave proprio come nel girone della Nations League 2025, mentre dalla quarta fascia ha pescato le neopromossa Serbia. Oltre alle vincitrici dei quattro raggruppamenti della Lega A, verranno assegnati successivamente altri sette slot europei per il torneo iridato tramite un doppio turno playoff previsto tra ottobre e dicembre del 2026.

Al termine degli spareggi, sette squadre otterranno la qualificazione diretta per il Mondiale mentre l’ottava vincitrice dell’ultimo turno playoff (quella peggio classificata nel ranking generale delle qualificazioni) disputerà gli spareggi interconfederali a marzo 2027. Le qualificazioni europee, oltre a mettere in palio i pass per la Coppa del Mondo, determineranno anche promozioni e retrocessioni in vista della prossima edizione della UEFA Nations League.

GIRONI LEGA A QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Gruppo 1: Svezia, ITALIA, Danimarca, Serbia.

Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda.

Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina.

Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia.