Calcio femminile, le migliori italiane della sesta giornata di Serie A. Di Guglielmo inventa, bene Cimò

Siamo reduci da una sesta giornata a dir poco interessante per quanto riguarda la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione del turno andato in archivio lo scorso weekend la Roma ha ripreso il suo cammino in solitaria vincendo la delicatissima sfida contro la Lazio, mentre il Como si è confermato grande rivelazione di questo primo stralcio di annata sportiva, battendo il Milan e volando al secondo posto in classifica. Bene anche il Napoli, che si è concesso il lusso di regolare una big come l’Inter, così come la Juventus, uscita vittoriosa dal match interno contro il Genoa. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi maggiormente? Scopriamolo servendoci, tra gli altri dati, anche delle statistiche offerte da OPTA per la FIGC.

CALCIO FEMMINILE LE MIGLIORI ITALIENE DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A

LUCIA DI GUGLIELMO (ROMA) – Per dispersione la donna-partita nel derby vinto dalle giallorosse sulla Lazio. L’azzurra non solo ha messo a referto il goal che ha deciso la disputa, ma si è rivelata anche la giocatrice ad effettuare più ingressi nella tre quarti avversaria (7), a toccare più palloni (63) e a concretizzare più passaggi (42). Totale.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – C’è anche il suo zampino dietro la vittoria delle capitoline. Tiene in campo come al solito con estremo ordine e precisione, volenterosa di festeggiare le 200 presenze in giallorosso con un goal, negato soltanto dalla traversa.

MARTINA ROSUCCI (JUVENTUS) – Farsi trovare pronta quando più conta, o forse sarebbe meglio dire al momento giusto. Sontuosa in tal senso la prova della bianconera, subentrata al 26′ per un problema riscontrato da Wälti. Carattere, personalità e controllo.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Vincere aiuta a vincere, segnare aiuta a segnare. Citofonare Cristiana Girelli che, dopo un inizio leggermente contratto, dopo la rete del 2-0 si è letteralmente liberata, facendo sentire la sua presenza in area.

BENEDETTA GLIONNA (INTER) – Ci ha provato in tutti i modi la nerazzurra, colpendo anche una traversa. Uno sforzo abonorme che però non ha impedito alla numero 18 di evitare la sconfitta di misura contro il Napoli.

GAIA DI STEFANO (PARMA) – Prestazione di grande consistenza quella offerta dalla classe 2022, brava a timbrare la rete del pari nonché artefice di più conclusioni nello specchio, ovvero due. A questo si aggiunge anche la sua capacità di prendere più falli durante la partita.

GIADA CIMO’ (TERNANA) – Giocatrice simbolo della fondamentale sfida in casa del Sassuolo, e non solo per la rete segnata. La rossoverde ha infatti vinto più duell in assoluto, 6 come Quazzico, e raccolto più possessi (5).