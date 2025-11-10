Calcio femminile, le migliori italiane della quinta giornata di Serie A. Severini, moto perpetuo, Nischler scatenata

Andiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella quinta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già sono entrati in rotta di collisione col gruppo gestito da Andrea Soncin e altri che potrebbero rappresentare delle alternative valide nel processo di crescita e “svecchiamento” della rosa della compagine tricolore.

MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE QUINTA GIORNATA SERIE A

● Camilla Forcinella: tra i portieri che hanno subito più di due tiri nello specchio in questo turno di campionato, la giocatrice del Genoa è stata l’unica ad aver tenuto la porta inviolata (tre parate su tre conclusioni in porta). Ottimo senso della posizione e grande sicurezza per la retroguardia rossoblu.

● Emma Severini: la classe 2003 è stata la centrocampista che in questa giornata di Serie A ha effettuato più passaggi in generale (60) e più rifiniture all’interno dell’ultimo terzo di campo (25). Sei inoltre i palloni giocati nell’area di rigore avversaria, record tra le compagne di squadra condiviso con Janogy. Un moto perpetuo la giocatrice della Viola.

● Matilde Pavan: la centrocampista, oltre ad aver realizzato uno dei quattro gol del Como contro la Ternana, è stata una delle due giocatrici che in questa giornata hanno tentato più dribbling. Nessuna tra le compagne di squadra inoltre ha recuperato più palloni nel turno appena concluso, a rappresentare un’atleta in grado di rendere in modo eccelso in entrambe le fasi di gioco.

● Nadine Nischler: la classe 2000, oltre ad aver realizzato una doppietta nel 4-2 del Como contro la Ternana, è stata l’unica tra le lariane ad aver effettuato più di un tiro in porta (due) e una delle due con più conclusioni tra quelle scese in campo nella sfida del “Gubbiotti”. Buone notizie in ottica azzurra, vista la giovane età della calciatrice e le sue qualità anche in fase realizzativa.