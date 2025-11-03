Calcio femminile, le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Cambiaghi super, ottima Renzotti

Va in archivio la quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Un turno particolarmente importante che ha segnato la grande continuità della Roma, unica del lotto a viaggiare a punteggio pieno dopo il successo nel big match contro l’Inter, ed il passo falso della Lazio che ha perso contro il Milan lasciando il secondo posto al gruppetto composto da Napoli, Juventus e Fiorentina. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi di più? Scopriamolo avvalendoci anche dell’ausilio delle statistiche offerte da OPTA per la FIGC.

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A 2025-2026

GAIA DI STEFANO (PARMA) – Segnali incoraggianti quelli della giocatrice parmigiana, grande protagonista nel match contro le partenopee dove, oltre a segnare la rete del pareggio, si è rivelata quella a sfoderare più tiri in porta, vincere più duelli e subire più falli.

MONICA RENZOTTI (MILAN) – C’è decisamente il suo zampino dietro la preziosissima vittoria delle nerazzurre sulla Lazio. L’azzurra nella fattispecie ha messo a referto una rete e regalato due assist alle compagne. A questi si aggiunge anche il lavoro nella tre quarti avversaria, con ben tredici passaggi realizzati.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Nonostante la debacle sarebbe ingiusto non citare il fiuto del goal della centravanti biancoceleste che, più volte, ha rimesso in partita le compagne grazie ad una doppietta.

MARTA PANDINI (ROMA) – Wow. Prestazione impeccabile per la classe 1998. Per lei un goal segnato, ma anche tanti tiri in porta e una percentuale di 100% per ciò che concerne i passaggi riusciti

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Rientra dallo stop che l’ha tenuta lontano dalla Nazionale e mette la ciliegina sulla torta, in pieno recupero, alla sfida contro l’inter segnando una splendida rete al volo scaturita da una combinazione da calcio champagne con Pilgrim. Una certezza.

MICHELA CAMBIAGHI (JUVENTUS) – Straordinaria performance della bianconera, attrice protagonista della vittoria per 2-1 contro la Ternana con una doppietta ed una fisicità da dominatrice, considerati i tanti duelli aerei ingaggiati. Nota di merito per la rete dell’1-0: un terzo tempo di testa alla CR7, dove la giocatrice è salita letteralmente in cielo per battere a rete.

MARTINA PAVAN (COMO) – Rete preziosissima la sua nel delicatissimo incontro con il Genoa con un sinistro dal lato sinistra dell’area indirizzato verso l’angolino basso di destra.