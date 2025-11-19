Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States

L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile: appuntamento il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale, le azzurre fronteggeranno la formazione più titolata al mondo di fronte al proprio pubblico. Si tratta di un test estremamente rilevante per la nostra Nazionale, che con l’impegno sul suolo americano proseguirà il proprio percorso di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali, che incominceranno nel mese di marzo.

L’Italia giocherà oltreoceano dopo quindici anni, accettando l’invito fatto dalla Federazione a stelle e strisce in occasione del suo quarantesimo anniversario. Il CT Andrea Soncin potrà tra l’altro contare su due calciatrici che militano negli States, ovvero Sofia Cantore e Lisa Boattin. Il Commissario Tecnico ha convocato 28 atlete per i confronti contro le quattro volte Campionesse del Mondo e cinque volte Campionesse Olimpiche, nonché seconde nel ranking FIFA.

Tra le novità spicca Matilde Pavan, che ha meritato la chiamata dopo le ottime prestazioni offerte con il Como e l’Under 23. Si rivedono in azzurro anche Agnese Bonfantini, Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, assenti in occasione degli ultimi confronti con Giappone e Brasile.

Presenti le giocatrici di riferimento: il portiere Laura Giuliani; i difensori Elena Linari, Lisa Boattin, Cecilia Salvai; le centrocampiste Giulia Dragoni, Manuela Giugliano, Arianna Caruso; le attaccanti Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Michela Cambiaghi. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate per le due amichevoli contro gli USA.

CONVOCATE ITALIA AMICHEVOLI CONTRO GLI USA

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).