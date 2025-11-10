Calcio femminile, Roma a caccia del successo contro il Vålerenga in Champions League

Smuoversi dalle sabbie mobili, cancellare la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Non mancheranno certo le motivazioni alla Roma, squadra che domani accoglierà tra le mura amiche del Tre Fontane il Valerenga per la terza sfida del girone unico valido per la Champions League 2025-2026 di calcio femminile.

Le giocatrici allenate da Luca Rossettini avranno subito la possibilità di riscattarsi dopo il pesantissimo K.O rimediato venerdì scorso contro la Viola, capace di imporsi con il sonoro risultato di 5-2. L’occasione sarà propizia anche per conquistare i primi tre punti nella competizione continentale a seguito delle due imbarcate subite nei primi due turni in cui hanno pasteggiato rispettivamente Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4).

Inutile dire che non esisterà altro risultato se non la vittoria per le giallorosse, le quali però si ritroveranno al cospetto di una squadra avversaria gravitante in una situazione speculare. Anche le norvegesi infatti si ritrovano a quota zero in Champions, con una differenza però fondamentale. Nel corso dei due scontri contro Manchester United (1-0) e Wolfsburg (2-1) si sono infatti ritrovate spesso in lotta, arrendendosi soltanto di misura.

La ricetta sarà sempre la stessa: cercare di impostare il proprio gioco, lasciare poco spazio alle ospiti, essere prolifiche in attacco e soprattutto attente in difesa. Ricordiamo che le nordiche lo scorso anno, pur salutando la competizione con un solo punto nella vecchie fase a gironi, riuscirono a fermare una corazzata come quella del Bayern Monaco. Segnale che conferma quanto sia sbagliato prendere sottogamba l’avversario.