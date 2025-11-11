Calcio femminile: la Juventus visita l’Atletico Madrid. Sfida delicatissima in Champions

Parola d’ordine: calma. La Juventus si appresta a vivere una sfida delicatissima. Domani infatti le bianconere faranno visita all’Atletico Madrid in occasione del terzo turno valido per il girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile, con la consapevolezza di dimenticare molto velocemente quanto successo lo scorso weekend in Serie A.

La Vecchia Signora infatti ha rimediato una inopinata sconfitta per 2-1 contro il Milan in una partita in cui le Campionesse d’Italia hanno raccolto meno di quanto creato. Il K.O ha rallentato non poco la loro corsa, anche perché si tratta della seconda debacle stagionale in Campionato dopo quella con il Como. Ma adesso sarà il tempo di voltare pagina. In Europa, specie con un avversario del genere, non può essere permessa alcuna distrazione.

Fino a questo momento le ragazze allenate da Massimiliano Canzi hanno ottenuto una vittoria, arrivata per 2-1 contro il Benfica, ed una sconfitta in esterna contro il Bayern Monaco (2-1). Un andamento pressoché identico a quello delle madrilene, le quali si sono imposte per 6-0 contro il St. Polten salvo poi arrendersi al cospetto del Manchester United per 1-0.

Probabilmente l’Atletico metterà in campo il 4-2-3-1 con Gallardo, Laurier, Perez, Medina e Lloris, poi Jensen, Benitez, Vitoria, Garcia Row e Sarriegi. La uve dovrebbe invece prediligere il 4-3-3 con De Jong, Krumbiegel, Lenzini, Cascarino, Harkiven, Godo, Rosucci, Shatzer e il tridente composto da Bonansea, Girelli e Beccari. Ma nono sono escluse sorprese.