Calcio femminile: la Juve cade ancora in Serie A! Il Milan passa 2-1. Frena l’Inter
Salta il banco in quel di Vismara. Il Milan ha infatti battuto tra le mura amiche la Juventus nel match clou del sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta della seconda sconfitta in Campionato per la Vecchia Signora che non approfitta dunque del K.O rimediato ieri dalla Roma.
Decisamente positivo l’inizio per le rossonere che al 22′, capitalizzano al meglio una sbavatura difensiva di Krumbiegel grazie alla sgroppata di Renzotti, la quale brucia sul tempo Cascarino facendo partire un cross in cui Ijeh si inserisce battendo a rete pasteggiando sulla defaillance collettiva di Lenzini e Harviken. La Vecchia Signora riesce tuttavia ripristinare gli equilibri nelle battute finali della prima frazione, precisamente al 42′, con un cross rasoterra di Bonansea, lesta nel trovare una Super Girelli che come al solito non sbaglia.
Ma il diavolo non ci sta e, nella ripresa, riprende il comando delle operazioni firmando il 2-1 al 65′, momento in cui Dompig appoggia in rete la sfera dopo una mischia furibonda in area di rigore. La formazione di casa riesce poi a tenere botta fino al triplice fischio, piazzandosi così al terzo posto in classifica con 9 punti superando proprio le Campionesse d’Italia, ferme a quota 7.
Non va oltre il 2-2 invece l’Inter che, nel match delle 12:30, è stata fermato dal Sassuolo, squadra che si conferma spina sul fianco di tante. Ad aprire le danze ci hanno pensato le nerazzurre sfruttando un calcio di rigore trasformato da Wullaert all’ottavo minuto, preludio della doppietta siglata dalla tedesca all’11, autrice di un sinistro potente sul primo palo. Le emiliane incassano il colpo, ma con il passare del tempo si riorganizzano accorciando le distanze al 21’ grazie ad un mancino di Clelland, per l’occasione servita da Eto. Il pari arriva invece all’83’ con un destra dalla lunga distanza sul di Greve, abile a mirare sul palo lontano. Di seguito la classifica aggiornata.
|Pos.
|PTS
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|14
|7
|7
|2
|
|Fiorentina
|10
|5
|3
|1
|1
|12
|8
|4
|3
|
|Milan
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|10
|2
|4
|
|Napoli Women
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|7
|0
|5
|
|Juventus
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|6
|
|Lazio
|6
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|7
|
|Inter
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|7
|2
|8
|
|Como Women
|6
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|9
|
|Parma
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|-3
|10
|
|Sassuolo
|5
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|11
|
|Genoa
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|12
|
|Ternana Women
|0
|4
|0
|0
|4
|5
|14
|-9