Calcio femminile, Fiorentina fermata sul pari dal Parma. Como a segno contro il Milan nel 6° turno di Serie A

Finite nell’album dei ricordi le prime tre partite del sesto turno della Serie A di calcio femminile. Le emozioni non sono mancate nei match che si sono tenuti nel day-1. Fari puntati su quanto avrebbe potuto fare la Fiorentina, impegnata allo Stadio Il Noce contro il Parma.

A sorpresa, le gigliate sono state fermate sul pari (1-1) dalle ducali. Viola in vantaggio col rigore realizzato da Emma Severini al 51′, ma pari quasi immediato delle padrone di casa di Gaia Distefano al 58′. Un’occasione sprecata per la compagine toscana che sale a 11 punti, mancando l’opportunità di superare, seppur provvisoriamente, la Roma in vetta alla classifica. Giallorosse attesa dal derby contro la Lazio domani.

Non si può dire lo stesso del Como che nel confronto casalingo contro il Milan l’ha spuntata di misura. Una partita molto equilibrata e nervosa, con mille emozioni. Al 45+2′ le rossonere hanno fallito dal dischetto con la svedese Evelyn Ijeh. Nella ripresa, al 62′, la massima punizione è stata assegnata alle lariane, ma Nadine Nischler non è stata sufficientemente fredda. Minuti finali piuttosto convulsi e cartellino rosso per l’olandese Milicia Keijzer. Ospiti in dieci e gol di Nischler che arriva, ironia della sorte, su rigore al 90+1′. Un risultato che permette alle comasche di agganciare provvisoriamente le giallorosse a quota 12 punti in classifica, mentre le meneghine rimangono a 9.

In conclusione, è arrivata la vittoria esterna della Ternana contro il Sassuolo. La marcatura di Giada Pellegrino al 14′ è stata letale per le neroverdi. Umbre che sbloccano la loro situazione, ottenendo la prima vittoria in campo, avvicinandosi proprio al Sassuolo fermo a 5 punti.